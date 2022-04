Con video caminando, La Segura confirma que ya salió del hospital

Temor y preocupación causó en la influencer Natalia Segura, La Segura, un nuevo problema de salud que esta vez que le afectó el sistema nervioso central. Con un video, en sus historias de Instagram en el que se le ve caminando, la joven confirmó que ya le dieron de alta.

“No puedo creer cómo me está pasando lo que más le tenía miedo en la vida, perder los pies, la movilidad, o cualquier cosa que los pudiera afectar. El dolor que he sentido estos seis meses solo lo podría entender yo, pero de todas las posibilidades en el mundo sumándole a esto que me intoxiqué con un medicamento, el cual hace que mis piernas se pongan completamente tiesas todo el tiempo, es algo con lo que he tenido que vivir durante estos nueve años de mi vida”, escribió La Segura.

La influencer manifestó que su sistema se va a ir acomodando poco a poco. “Yo voy a salir de esta, lo prometo”, señaló.



¿Cuál es el problema de La Segura?

Desde hace varios meses, Natalia Segura se ha alejado de las redes sociales por complicaciones en su salud a raíz de biopolímeros en los glúteos, por lo que ha tenido que someterse a cirugías para extraérselos.

Recientemente, sufrió una intoxicación con un medicamento para tratar el dolor crónico que padece, pero esto la llevó de nuevo al hospital.

“Me dieron todos los síntomas adversos, todas las malas reacciones que puede tener un medicamento (…) Tengo un pie más hinchado que el otro”, indicó.

A estas situaciones se suman también las secuelas que padece por trauma raquimedular tras ser impactada por dos impactos de bala hace unos nueve años.