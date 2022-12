Con video, Guns N' Roses hace homenaje al Chapecoense

La tragedia de Chapecoense, el equipo de jugadores que disputaría la final de la Copa Sudamericana contra Nacional, ha generado luto alrededor del mundo.

Entre jugadores, equipo técnico, periodistas, entre otros, se suman unas 77 personas que hacían parte de este vuelo que se accidentó en Colombia.

Varios artistas se han pronunciado por la tragedia y dado sus mensajes de condolencias, uno de ellos, fue de la banda Guns N’ Roses, que le dedicó su canción ‘Knockin’ on Heaven’s Door’ al equipo brasileño.

El grupo de rock publicó un video en sus redes sociales que muestra la trasformación de su logo al del escudo del equipo brasileño y de fondo el coro “Knock-knock-knockin' on heaven's door” que traduce “Toc-Toc-Tocando en las puertas del cielo”.

El clip, publicado con el #ForçaChape, ya suma más de 7 millones de reproducciones y supera los 11 mil Me gusta.



Advertisement