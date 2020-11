Concha Buika, la cantante española que se forjó con esfuerzo y valentía

Concha Buika es una cantautora nacida en la isla de Mallorca, España. Por su fuerza e inquebrantable espíritu, ella fue catalogada como La voz de la esperanza. Desde muy niña descubrió su amor por la escritura y la poesía.

Sus inicios no fueron fáciles, pues a su madre luchó sola por sus seis pequeños.

“Pudo salir adelante siempre con fe, hablándonos de Dios y quitándose la zapatilla para darnos justo en el lugar donde duele”, manifestó esta cantante.

Esa infancia estuvo marcada por libros, letras, poesía y muchísimo talento.

“En esa época oía gente decir ‘esta niña no vale nada’ o ‘no ha querido estudiar, no sirve para esto’. Decían que no iba a tener futuro, pero también salieron personas que me aplaudieron”, expresó Concha.

Publicidad

Su determinación la llevó a ser una artista internacional. Compartió temas con Nelly Furtado, se hizo acreedora a un Grammy Latino en 2020 y hoy celebra una nueva nominación por su canción Yo me lo merezco, al lado de Santana.

“Hasta luchamos contra el hambre para poder seguir haciendo esta locura de profesión y de repente me dicen que estoy nominada o que hablan de mí en Japón o Colombia”, contó la artista.

Concha Buika pidió a las personas que nunca dejen de buscar sus sueños, tampoco de luchar por ellos: “A los colombianos que están componiendo canciones, poemas o guiones y que creen que nadie los apoyará, por favor, no se rindan, se los pido desde aquí”.