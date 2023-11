Concierto de RBD en Colombia: conozca la lista de canciones que sonaran en este evento

El 3, 4, 5 y 6 de noviembre, los fanáticos colombianos de la banda méxicana Rebelde, RBD, vivirán unos días muy esperados, ya que el grupo se presentará en Medellín. Inicialmente, las personas se sintieron indignadas al percatarse de que Colombia no figuraba en el cartel de la última gira anunciada por RBD, la cual incluía países como Brasil, México y Estados Unidos. Sin embargo, en un momento inesperado, la cantante colombiana, Karol G, hizo un llamado de último minuto.

Haciendo mi respectiva llamada para que RBD vaya a Colombia Twitter de @karolg

Este acto se convirtió en un rayo de esperanza que conmovió profundamente a todos los seguidores y finalmente, tras un período de incertidumbre, Colombia fue incluido en la gira Soy Rebelde Tour. Este esfuerzo conjunto permitirá a los colombianos disfrutar del tan ansiado concierto que dejó una huella imborrable en la historia, junto con las canciones y vivencias que se hicieron parte fundamental de la serie.



Rebelde fue emitida el 4 de octubre del 2004 y termino el 2 de junio del 2006 con tres temporadas y más de 400 capítulos.

Es por ello que los artistas Anahí Puente, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez se han unido para revivir estas icónicas canciones que formaron parte de la legendaria serie mexicana. Estas canciones han sido un elemento fundamental en la historia de RBD y se han convertido en algunas de las favoritas de los colombianos a lo largo de los años.

Estas son algunas de las canciones que harán parte del concierto Soy Rebelde Tour:

1. Tras de mí

2. Un poco de tu amor

3. Cerquita de ti

4. Aún hay algo

5. Otro día que va

6. Así soy yo / Cuando el amor se acaba / Fuego

7. Inalcanzable

8. Tenerte y quererte / Me voy / Dame / Y no puedo olvidarte / Para olvidarte de mí

9. Enséñame

10. Qué hay detrás

11. Tu amor

12. Era la música / Wanna Play / Cariño mío

13. Celestial

14. Bésame sin miedo

15. Ser o parecer

16. Futuro ex-novio / Qué fue del amor

17. No pares

18. Este corazón

19. Siempre he estado aquí

20. Empezar desde cero

21. Solo quédate en silencio

22. Sálvame

23. Nuestro amor

24. Rebelde