¿Se casó? ¿Quiere tener hijos?: estas y otras confesiones de Alberto Linero

Alberto Linero, hoy panelista de Blu Radio , se confesó en el programa La Red, de Caracol Televisión : ¿Se casó? ¿Quiere tener hijos?, aquí le contamos.

Linero fue enfático en reiterar que sí dejó el sacerdocio por amor, pero contrario a las especulaciones no lo hizo por una mujer sino “por amor propio, por amor a mí, por amor mi proyecto, a mi búsqueda” y que en ese momento no tenía una pareja, pues “si hubiera habido una persona yo la habría mostrado, no soy morrongo”.

Sin embargo, ahora sí se encuentra felizmente enamorado y compartiendo su vida con una ‘vieja conocida’ con la que se reencontró ya sin la sotana.

Anteriormente, el samario se había sincerado también sobre la que algunos llaman su ‘nueva vida’: “Fui célibe durante 49 años de mi vida, con firmeza, con claridad, con honestidad y con transparencia”, comentó entonces.

En la reciente entrevista, al ser cuestionado sobre su estado civil, Alberto Linero no respondió claramente, pues dijo: “yo no sé si ya estamos casados, eso yo no lo sé, de pronto sí, de pronto no”, pero sí resaltó que convive con ella.

En cambio, sobre la posibilidad de tener hijos sí fue contundente.

“Ni ella ni yo queremos ser padres. Uno a los 51 años no puede ser papá, con todo respeto a quien lo haya decidido, pero yo creo que no, terminaría yo siendo el abuelo de ese pelao’, necesitamos más cercanía generacional y ya mi estructura de vida no me permite hijos en este momento. Afortunadamente, también es su decisión de vida, entonces, no. Nos vamos a dedicar el uno al otro, tampoco vamos a tener perritos ni gatitos. Es decir, el tiempo mío va a ser para ella y el de ella va a ser para mí, por lo menos eso nos decimos todos los días”, puntualizó.

