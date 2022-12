Confirmado: One Direction estará en Colombia en 2014

Desde hace varios días, los fanáticos del grupo esperaban con ansias la gran noticia a través de la página oficial y las redes sociales.

El tour inicia precisamente el próximo mes de abril en Colombia y visitará varios estadios alrededor del mundo, antes de que regresen a sus países nativos, el Reino Unido e Irlanda.

Ocesa Colombia será la compañía encargada de traerlos al país, lo cual sigue en la senda de artistas de talla mundial de todos los géneros que deciden visitar Colombia.

"Hoy, podemos dar respuesta a las continuas y constantes peticiones de las fans colombianas de traer a su ídolos en concierto" afirma Luz Ángela Castro, Gerente General de Ocesa Colombia.

Con sus 2 exitosos álbumes "Up All Night' y "Take Me Hom"', la banda One Direction se ha posicionado como la más exitosa banda de pop del mundo. La gira actual ‘Take Me Home' los ha llevado a múltiples escenarios alrededor de Europa y este verano llegarán a Estados Unidos antes de finalizar en Australia y Japón en Noviembre. Su tan esperada película concierto 3D "This Is Us", dirigida por Morgan Spurlock, será lanzada en Agosto de 2013.

La boletería para ver a Harry, Nial, Liam, Louis y Zayn cantando sus éxitos en vivo saldrá a la venta para público general el 24 de junio de este año, a las 9:00 a.m. a través de Tuboleta.com

Fechas de la gira:

25 de Abril - Estadio El Campín, Bogotá, Colombia

27 de Abril - Estadio Nacional, Lima, Perú

29 de Abril - Jockey Club Paraguayo, Asunción, Paraguay

Mayo 1 - Estadio Nacional, Santiago de Chile

Mayo 3 - Vélez Sarsfield, Buenos Aires, Argentina

6 de Mayo - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

8 de Mayo - Apoteose, Rio de Janeiro, Brasil

10 de Mayo - Palmeiras Arena, Sao Paulo, Brasil

Reino Unido e Irlanda

24 de mayo - Croke Park, Dublín

28 de mayo - Stadium of Light, Sunderland

31 de mayo - Manchester Etihad Stadium, Manchester

3 de junio - Murrayfield Stadium, Edinburgo

7 de junio - Wembley Stadium, Londres