Confirman la segunda parte de Space Jam y estas son las primeras imágenes

Será protagonizada por Lebron James, dirigida por Terence Nance y su estreno está previsto para 2020.

Space Jam fue todo un hito dentro de la cultura popular de los años 90. La fusión de Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de basquetbol de la historia, con los Looney Tunes fue un éxito de taquilla inmediato y marcó a toda una generación.

Por eso, 22 años después, las redes sociales han explotado tras el anuncio oficial de una secuela del filme que fue capaz de unir el universo animado de Bugs Bunny con el mundo de la NBA. La emoción se ha hecho más grande al revelarse que Lebron James será el sucesor de su ‘Majestad’ como protagonista.

La noticia fue hecha pública de manera simple. La productora de la película publicó una foto de un vestuario en la que aparecían los nombres de Bugs Bunny y la nueva estrella de los Lakers como personajes principales, Terrence Nance como director y Ryan Coogler – director de la exitosa Black Panther- como productor. La escena estaba adornada con las icónicas camisetas del Tune Squad, equipo conformado por las caricaturas y Jordan en la primera entrega.









Sobre su participación en el filme, James declaró al portal Hollywood Reporter: “Es algo más que los Looney Tunes y yo juntándonos para hacer una película. Es más grande. Me encantaría que los niños entiendan lo empoderados que se pueden sentir y ser si no se rinden y siguen sus sueños”.

No se sabe mucho más de esta secuela, solo que será grabada a mitad del 2019, cuando la temporada de la NBA haya finalizado, y su estreno está proyectado para 2020.