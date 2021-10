Conmovedor homenaje de Chrissy Teigen y John Legend para bebé que perdieron hace un año

La modelo Chrissy Teigen y el cantante John Legend tuvieron una sentida ceremonia en homenaje al bebé que perdieron hace un año exactamente.

A través de sus redes sociales, Chrissy Teigen compartió con sus seguidores las fotos del íntimo encuentro en el que participó la familia por su ángel en el cielo.

“Me tomó un año, pero finalmente honró su pequeño espíritu con algunas bendiciones hoy. Espero que ahora se produzca un cierre en mi corazón. Gracias, chicos, por las palabras amables. Es un proceso”, escribió la modelo.

Chrissy Teigen y John Legend contrajeron matrimonio en 2013 y tienen dos hijos.

En agosto de 2020 habían anunciado que esperaban su tercer hijo, pero dos meses después, en el quinto mes de gestación, Teigen perdió al bebé.

“Hace un año me diste el mayor dolor que jamás haya podido imaginar para demostrarme que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso si no quería. No pude cuidar de ti, pero viniste y fuiste para que me amara y me cuidara porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro. Me dijeron que sería más fácil, pero sí, eso aún no ha comenzado. Mamá y papá te amarán por siempre”, manifestó Chrissy Teigen.