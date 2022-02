Conmovedor mensaje de Carolina Cruz por el primer cumpleaños de su hijo menor: “Llegaste a salvarme”

Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque cumple un año de vida. La presentadora reveló a sus seguidores que, pese a que ha tenido momentos muy difíciles por los quebrantos de salud de su pequeño, gracias a él se llenado de fuerza para salir adelante.

La presentadora de Día a Día, de Caracol Televisión, decidió escribir un tierno mensaje dedicado a Salvador.

“¿Un año ya? ¿En qué momento pasaron 365 días? Cualquiera pensaría que cuando vives una situación de salud con un hijo deseas que el tiempo vuele y que todo pase muy rápido. No fue mi caso, nunca lo pensé, nunca lo quise, he disfrutado el día a día al lado tuyo mi amor”, expresó.

Carolina Cruz compartió hace algunos meses que su hijo Salvador nació con tortícolis gestacional, una enfermedad que ha requerido varios tratamientos como el uso de cintas en sus manos. Sin embargo, la recuperación del pequeño ha sido muy notoria en su estado físico, incluso ya logró gatear.

“Gracias Salvador, llegaste a salvarme, a ponerle sentido a mi vida, a mostrarme que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y a enseñarme a esperar en su tiempo. Me enseñaste a entender que mis miedos nunca pueden ser más fuertes que mi fe. Matías y tú han sido mi mayor logro y de lo que más me siento orgullosa en este mundo”, agregó.

Gracias a todo el proceso que Carolina Cruz ha tenido con su hijo menor nació la fundación ‘Salvador de sueños’.

“La idea de la fundación 'Salvador de sueños, regalo de Dios', es crear un fondo común económico y juntar a diferentes especialistas de la salud, terapeutas, psicólogos, entre otros, que no solo quieran donar su conocimiento si no también su tiempo para sacar adelante a estos chiquitos y a sus familias”, dice la cuenta oficial en Instagram de esta organización.

