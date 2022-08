Conmovedor mensaje de nieta de Darío Gómez: “Me hace falta ese abuelo que me apoyaba”

El pasado 26 de julio, el reconocido cantante de música popular Darío Gómez murió a causa de un colapso súbito mientras estaba en su vivienda. Por supuesto, su partida fue dolorosa tanto para su familia como para los seguidores.

Por ello, al cumplirse un mes de la partida del rey del despecho, una de sus nietas publicó en redes un conmovedor mensaje dedicado a Darío Gómez, acompañado de un reel de fotografías de los momentos compartidos en familia.

"Te pienso cada día de mi vida. Tus recuerdos viven en mi todo el tiempo, tus miradas alegres, tus sonrisas. Así como en todas las fotos es que te recuerdo, así de feliz y satisfecho con la vida", escribió Valentina Gómez asegurando que aún no asimila la partida del artista.

Asimismo, destacó lo orgullosa que se siente porque Darío Gómez fue un abuelo “humilde, amoroso, respetable, honorable, indescriptible” y lamentó el fallecimiento del artista, a sus 71 años, cuando aún tenía tanto por aprenderle.

“Me dejas el corazón roto en mil pedazos con tu partida; algo tan inesperado, siento que nos faltaba tanto por vivir, te faltaba tanto por enseñarme y aconsejarme. Todavía es el día en el que no puedo creer que no estás, y siento que jamás voy a poder entender del todo que te fuiste. Pienso una y otra vez el día de tu muerte, el día de tu entierro, como te agarraba la mano con tanta fuerza, con tanto apego, esa mano tibia que se fue volviendo fría, helada, hasta que no la volví a ver. Esa mano que toqué hasta tu último segundo en este mundo”, señaló la joven, hija de Jorge Gómez.