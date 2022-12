Conmovedor mensaje del delantero Jesé Rodríguez a su hijo prematuro

“Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es MENTIRA. Eres lo mejor que le ha podido pasar”, inicia el jugador del Stoke City.

Después de su paso por el Real Madrid, PSG y U.D. Las Palmas, el delantero busca suerte con el balón en el conjunto inglés tras irregulares presentaciones. Pero el tema profesional no es el único que le aqueja, pues su familia atraviesa una dura situación.

Jesé y su novia Aurah Ruiz fueron padres en junio. El pequeño Nyan Rodríguez Ruiz llegó al mundo antes de tiempo con algunos problemas de salud por el nacimiento prematuro. Según la prensa española, el pequeño, en dos meses de vida, no ha podido abandonar el hospital.

Ante esta situación, Jesé se ha mostrado muy orgulloso y valiente, como lo comprueba en un mensaje dedicado a Nyan que publicó en su Instagram.

“Cada día a tu lado aprendo de ti, tú fuerza , tus ganas , tu actitud de no rendirte , tú ternura , tú seriedad para lo pequeñito que eres , tú forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante”, son algunas de las conmovedoras palabras.

“Voy hacer eso y más mi GUERRERO. Siempre contigo.”

En esta escrito también se compromete a “corre más, a meter muchos goles y a todo lo que puede hacer un padre solamente por ver a sus hijos en casa sin parar de sonreír”.



Su compañera no queda por fuera del mensaje, pues le agradece “por ser tan valiente con todo lo que está pasando” y le anima diciendo “yo siempre seguiré contigo”.

Una de las partes más enternecedora es el final de su pie de foto: “te prometo que no te fallaré y estaré en todas contigo y con mis hijos”.

La publicación ha recibido comentarios positivos y de aliento para la pareja.