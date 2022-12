Conozca a Gabriela Correa, la despampanante sobrina de Amparo Grisales

Pese a no ser muy constante en sus publicaciones, Gabriela Correa ha ganado gran cantidad de adeptos no solo por ser sobrina de la diva colombiana Amparo Grisales, también por las fotografías que resaltan su despampanante figura.

La joven, hija de Patricia Grisales, suele publicar fotografías de sus viajes y su belleza la ha hecho acreedora de más 12 mil seguidores en Instagram pese a que no aparece mucho en público. (Vea también: Amparo Grisales publica esta foto desnuda para ganar seguidores en Instagram)

¿De tal palo, tal astilla?



