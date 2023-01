Conozca a la despampanante modelo que grabó video con Pipe Bueno al que le censuraron imágenes

La bella mujer habló de su vida, tras las recientes fotos del cantante y ella que les subieron la temperatura a las redes e hicieron reaccionar a Luisa Fernanda W.

Nicol Ramírez es una hermosa modelo nacida en Cali, cuya popularidad ha venido aumentando tras protagonizar el video de la canción “Sin ropa eres mía”, interpretada por el también caleño y reconocido artista Pipe Bueno.

Ella habló sobre su vida y su carrera en el mundo del modelaje, la cual está creciendo de manera exponencial.

“Yo nací en Cali el 3 de febrero del año 2000. Cuando cumplí un año me fui vivir a Tampa, Florida, Estados Unidos. Estudié y me gradué en este país”, relató la modelo.

Asimismo, hizo referencia sobre sus estudios, los cuales desarrolló en dos países: “Yo estudié en Tampa en diferentes colegios públicos, pues siempre nos estábamos moviendo. También, estudié un año en un colegio anglohispano de Cali”.

De igual forma, Nicol contó de qué manera descubrió el mundo las cámaras y los ‘flashes’.

“El modelaje siempre me gustó, siempre fui mucho de fotografías, siempre me gustó lo artístico. Yo mido 1.80 m., entonces siempre me decían que aprovechara mi estatura, cuando me gradué del bachillerato, hace un año, me fui a Colombia para crecer en ese mundo”, contó.

Sobre su día a día y sus gustos, esta joven, bella y despampanante mujer de 19 años reveló que es amante de los animales y cómo son sus rutinas de ejercicios, pues confesó que le gusta hacer deporte.

“Me gusta jugar voleibol, hacer ejercicio, no me mato en el gimnasio, pero trato de ejercitarme mínimo una hora al día. Soy una persona defensora de los animales, visito muy frecuentemente los refugios de animales donde los rescatan”.

Sobre la grabación del video con Pipe Bueno, el cual contaba con más de 4 millones de reproducciones hasta este jueves 17 de octubre del 2019, ella contó cómo fue el proceso para llegar hasta el set y convertirse en la protagonista de esta producción junto con el cantante.

“Me contactaron por Instagram, compré los boletos y me fui para Medellín. Me explicaron todo y empezaron a filmar”, afirmó.

En el clip musical, se puede evidenciar a Pipe Bueno y a Nicol Ramírez protagonizando escenas bastante subidas de tono, las cuales, según el cantante de música popular, “fueron censuradas por algunas plataformas”.

Incluso, el artista vallecaucano les prometió a sus seguidores que les iba a compartir las imágenes que habían sido censuradas cuando su video superara las cuatro millones de reproducciones en YouTube.

Una vez llegó a las dos millones, les entregó una parte del premio, que le subió la temperatura a las redes sociales, y se espera que les conceda la segunda, pues el video ya superó la meta.

Entretanto, Nicol Ramírez habló de cómo quedó la relación con Pipe Bueno tras el rodaje y aseguró: “Con él tengo una amistad normal, es un amigo, estamos en contacto por Instagram, algo muy normal”.

Quizás una de las anécdotas más curiosas sobre el video de “Sin ropa eres mía” es que la modelo llevó a su actual novio hasta el set de grabación.

“Tengo novio, es más, lo llevé a la grabación del video. Él entendía toda la situación, le pregunté si estaba de acuerdo y me dijo que sí. Todo fue muy profesional, es trabajo”, aseguró.

Sobre los planes en el futuro, la joven de 19 años contó que quiere mezclar dos de sus pasiones.

“Me están contactando ahora para grabar con Yeison Jiménez, estamos arreglando eso. Actualmente, estoy en Tampa, me reuní con un agente nuevo que tengo acá y me voy a involucrar en la actuación aquí, estoy haciendo ‘castings’. Quiero estudiar medicina”, dijo.

Nicol Ramírez suma más de 56 mil seguidores en su cuenta de Instagram, pero se espera que esta cifra aumente drásticamente en próximos meses, pues su carrera artística va en ascenso, así como la temperatura en las redes sociales con las imágenes censuradas y compartidas por Pipe Bueno.

