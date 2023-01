Conozca a la vallecaucana que ganó importante concurso en Estados Unidos

Publicó un libro, tiene un blog, hace talleres, videos para Youtube y da clases de cocina, todo bajo la óptica de la alimentación natural, rica y saludable.

Lauren Arboleda tiene 28 años, es amante de la cocina saludable, también es madre y esposa.

Y no solo eso, ahora ostenta el título de ser la nueva MasterChef Latino.

“Para mí representar a Colombia fue un orgullo total, y el haber ganado aún más, estoy muy feliz y todavía asimilando todo lo que ha pasado, es demasiada emoción”, expresó.

Conquistó a los jueces con su creatividad en la cocina y su propuesta de comida saludable, teniendo siempre presente los sabores de su tierra natal, el Valle del Cauca.

“Como buena colombiana uno celebra todo con comida, reunirse y compartir, yo crecí viendo eso y me encantaba, yo experimentando fue que aprendí, cocinando todos los días y cocinándole a amigos, enseñándome a mí solita”, aseguró Lauren.

Estudió mercadeo en estados unidos, en donde conoció a su esposo, y se certificó como coach de nutrición, así mismo, nunca pensó en ser participante del concurso y mucho menos llegar al primer lugar.

La ganadora quien vivió en Cali hasta terminar el colegio, reveló que cuando le notificaron que estaba dentro del concurso dijo que no participaría ya que sentía miedo, pero “se armó de valor” y dejó los temores a un lado.

El premio entregado fue por la fuerte suma de 100 mil dólares, unos 310 millones de pesos colombianos, que aún no sabe en qué invertir.

“Ahorita voy a tener un bebé, también quiero disfrutar esa etapa, estoy abierta a todos los proyectos que se puedan venir, me gusta muchísimo ayudar a la gente”, dijo.

Este importante reallity fue transmitido por la cadena de televisión Telemundo.