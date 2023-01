Conozca a María Fernanda Aristizábal, la quindiana que aspira al título de Miss Universo

María Fernanda Aristizábal es de Armenia, la capital del Quindío. Es comunicadora social, tiene 25 años y lleva 3 ostentando el título de Señorita Colombia.

“Me siento inmensamente orgullosa, es la primera palabra que se me viene a la cabeza, muy feliz porque después de 3 años de querer cumplir este sueño, felizmente estoy aquí, representando a mi país con todo el honor, el orgullo y las ganas para poder, con la ayuda de Dios, traernos esa corona tan anhelada porque Colombia merece esa felicidad y estoy segura que vamos a vivir momentos únicos en ese Miss Universo”, puntualizó María Fernanda Aristizábal.

Publicidad

La quindiana fue coronada en el 2019 como reina nacional de la belleza e iba a participar en Miss Universo 2020, que se hizo en el 2021 por la pandemia del COVID-19, pero por inconvenientes contractuales no compitió en el certamen.

Dicho momento fue “de mucha frustración” para la también comunicadora, quien atravesó por un “momento difícil”.

“Esa historia de vida es la que quiero contar también en Miss Universo, todo lo que pude aprender como ser humano, como mujer, como reina. No todo es cuando uno quiera y como uno quiera, sino que todo en los tiempos de Dios”, recalcó.

En abril de 2022, María Fernanda Aristizábal fue designada como Miss Universe Colombia y empezó a materializar su sueño e intensificar su preparación.

Publicidad

“Es importante manejar como el tema de las emociones, todo el control mental y la parte física. Lo más importante es lo que tengas en tu mente y en tu corazón y cómo vayas a demostrarle eso a los jurados y a la gente que vas a conocer”, indicó.

Publicidad



Amiga de las causas sociales y el apoyo a comunidades vulnerables, María Fernanda Aristizábal se propuso traer al país el título de Miss Universo.

“Sería feliz y dichosa, ustedes no saben cómo se me pone el corazón de solo pensar en la alegría que tendríamos acá. Quiero aprovechar esta plataforma porque es algo que se me va a presentar en la vida para transformar muchas otras vidas”, concluyó la quindiana.

María Fernanda Aristizábal está lista y viaja este martes, 3 de enero de 2023, a Nuevo Orleans, Estados Unidos, por el sueño dorado.