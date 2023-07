Conozca a Sergio Rincón, el artista colombiano dentro de la producción de Oppenheimer

Sergio Rincón, un reconocido VFX compositor colombiano, ha llevado su trabajo a las grandes ligas del mundo audiovisual de Hollywood con su talento en efectos especiales. El hombre de Bucaramanga fue parte de uno de los estrenos más esperados del año: Oppenheimer .



La producción de Oppenheimer, la película biográfica sobre el físico estrella de las armas nucleares, requirió de mucha precisión y atención al detalle no solo en la construcción de su guion e interpretaciones, sino también en el trabajo técnico durante y después del rodaje.

Rincón se formó en el SENA y durante un tiempo se desempeñó en la industria publicitaria. En 2018, se mudó a San Francisco, donde gracias al apoyo de Colfuturo y Proimágenes estudió una maestría en Animación y VFX en la Academy of Art University.

Tras obtener su título, tuvo la oportunidad de mostrar su talento en películas independientes y luego dio el salto a las producciones de alto nivel como Uncharted, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Hawkeye.

Sergio Rincón comenta que el proyecto Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, fue especial, debido a que trabajaron solo 15 artistas digitales en él.

"Mi labor específica fue mezclar los elementos que fueron grabados con cámaras de IMAX en el rodaje para generar todas estas visiones del mundo cuántico", cuenta el compositor, quien trabajó detenidamente en 15 tomas de la película.

Dice que trabajar en Oppenheimer es especial para él, pues se declara un fanático del catálogo de Nolan desde principios de los 2000, cuando lo conoció con Memento e Inception, y que incluso esta última lo motivó a trabajar en el mundo de los efectos especiales.

Admite también que su fuerte era más para efectos de magia, por lo cual este trabajo lo sacó de su zona de confort.

"Es fundamental capacitarse, tanto en la parte técnica como en la teórica. También tener un muy buen nivel de inglés es importante para trabajar en la industria internacional", destaca el artista de 34 años, quien cree que lo más importante es la pasión que impulsa a la persona a ser cada día mejor en su área.

Desde 2021, Sergio Rincón es miembro de Visual Effects Society (VES) y actualmente trabaja como Motion Graphics Designer en DNEG. Así mismo, se encuentra comprometido con la producción de Spy Kids Armageddon, una producción que saldrá en Netflix a finales del 2023.