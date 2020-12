Conozca al actor colombiano que salió de ‘Tu voz estéreo’ y ahora hará una película con Mel Gibson

El actor colombiano Víctor Turpin llevaba meses buscando la oportunidad de hacer casting en Los Ángeles, California, Estados Unidos , pero por la pandemia se demoró en llegar. La espera valió la pena, pues ahora es parte del elenco estelar de la película ‘Panamá’, protagonizada por Mel Gibson.

“Es espectacular, nosotros crecimos viendo las películas de él, las películas de acción de los 80, 90, todas eran con Mel Gibson. Entonces, se siente chévere en el corazoncito, como un triunfo grande para un colombiano”, aseguró el artista.

Víctor Turpin, quien llegó a Hollywood tras su paso por el programa de Caracol Televisión ‘Tu voz estéreo ’, también habló del personaje que interpretará en ‘Panamá’.

“Es un personaje real que todavía está vivo, se llama Brooklyn Rivera, perteneció a un grupo paramilitar apoyado por los estadounidenses en contra de la revolución sandinista”, comentó.

Es una historia de acción basada en hechos reales en la Panamá de 1989, cuando fue invadida por Estados Unidos. El rodaje se está realizando en Puerto Rico y, según contó Turpin, ha sido un verdadero reto hacerlo en esta nueva realidad por cuenta de la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Nos tenemos que mantener la máscara todo el tiempo y justo nos la quitamos antes de empezar la escena. Apenas terminamos de grabar, nos la volvemos a poner. Nos hacen prueba día de por medio y, si alguien sale positivo, paran la producción”, indicó.

Víctor cada vez llega más alto en la competida industria de Hollywood. Habló de algunos de sus personajes durante 15 años en Estados Unidos.

“Lo último que hice fue con Jennifer Lopez, Shades of blues. Antes de eso estuve en una serie Will & Grace, que creo todos la conocen bastante en Colombia. He hecho cosas para Nickelodeon, para TV Land con Frank Russel, otra película llamada Mystery con Jennifer Aniston”, recordó.

Finalmente, envió un mensaje de aliento para quienes no solo sueñan con llegar a Hollywood, sino con alcanzar el éxito.

“Sí se puede, si uno se pone las pilas y es disciplinado, claro que sí se puede; si uno se pone las pilas y es agradecido con las oportunidades que te da la vida, claro que sí se puede”, concluyó.