Conozca al actor que le da vida al hacker Benji en La venganza de Analía

Tímido, inteligente y amante de la tecnología, el personaje se ganó el corazón de los colombianos que no se pierden esta telenovela.

Santiago Felipe Gómez es el actor que le da vida a Benji, el hacker de ‘La venganza de Analía’, una de las producciones de Caracol Televisión y la favorita de los colombianos por estos días.

Este personaje se muestra en la novela un joven astuto que está dispuesto a todo por ayudar a Analía.

“Benji se relaciona mucho más con las máquinas que con las personas, es tímido. Socialmente no es una persona abierta ni extrovertida”, afirmó Santiago Felipe Gómez.

Asimismo, el actor relató, entre risas, que asumir este personaje, el de un experto ingeniero que domina la tecnología, fue un reto bastante difícil: “Soy de verdad bastante negado al tema. Cuando llegamos a grabar, esta parte tecnológica fue diseñada previamente y con los libretos aprendí sobre la marcha”.

Como parte de la bella carrera de la actuación, Santiago Felipe es totalmente diferente a Benji: “He atravesado por situaciones que me han hecho abrirme más a quien soy. No escondo absolutamente nada, me identifico como lo que me gusta ser”.

Con orgullo, el actor lleva sus uñas largas y maquilladas de colores: “Siempre me ha encantado el color, me ha encantado disfrazarme y tener estilos diferentes”.

Con su timidez en la ficción y su autenticidad en la realidad, Santiago Felipe adelanta que su drama en la historia apenas comienza.