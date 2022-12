Conozca los detalles de Star Wars Rebels, la nueva serie original de la saga

Esta nueva serie animada cuenta la historia nunca antes vista de nuevos héroes que se atreven a enfrentarse al creciente Imperio Galáctico en los tiempos antes de que la Alianza Rebelde se formara.

Son cinco los personajes principales de la producción: Kanan, Zeb, Ezra, Sabine y Hera. Cada uno de ellos tiene características puntuales que explicaron los productores y realizadores de la serie.

Kanan, el Jedi Cowboy.





Tiene muchos secretos, es muy reservado acerca de su pasado. Es un hombre joven y a la deriva. El supervisor de animación, Keith Kellog, aseguró que lo que más le gusta del personaje es que “de hecho es un Jedi, pero no es Jedi en el sentido tradicional que hemos manejado en el show”, es un poco más relajado acerca de las estrictas normas Jedi.

Es un personaje fuerte, sarcástico, se viste de una manera muy sencilla pero tiene armadura, por lo que se puede decir que es un guerrero. La cola de caballo se remonta a un samurái.

Kanan es un Jedi que, entre este lapso de tiempo entre los Episodios III y IV ha dejado de ser un Jedi; fue forzado por la Orden 66 a mantenerse escondido. Ha mantenido su sable de luz bajo llave, no lo ha utilizado en un buen tiempo.

Vio la destrucción de su forma de vida en manos de Darth Vader y el Imperio y no sabe cómo sobrevivir y seguir adelante como Jedi.

En la serie se empezará a ver cómo crecen las habilidades de Kanan y comienza a usar las fuerzas y las cosas que no ha utilizado durante mucho tiempo. Él es un pistolero que necesita dejar el arma y tomar la espada de nuevo para pelar por causas nobles y altruistas.

Ya sea con un sable de luz o con una pistola Blaster, él siempre está dispuesto a ayudar y a enfrentar al Imperio.

Vea acá el video de presentación de Kanan

Zeb, alienígena guardia de honor



Advertisement



Él es de su propia y nueva especie y se puede decir solo por su tamaño que es la fuerza del grupo pero no es solo un matón tonto. El productor ejecutivo Dave Filoni afirmó que “siempre quisimos que tuviera un ángulo distinto. Creo que lo primero que llama la atención de la gente con la guardia baja es la voz de Zeb”.

Es un guardia de honor muy bien entrenado. En su planeta de origen hubiera sido reverenciado por sus habilidades para la lucha y tiene buena educación. En realidad, es bastante elocuente, ingenioso y divertido; todo ello, combinado con su apariencia, lo convierte en un personaje muy interesante.

Grande como es y educado como es, no está más allá de provocar peleas con Ezra, no está más allá de involucrarse en estas provocaciones y juegos infantiles a los que Ezra lo incita. Ellos pelean todo el tiempo, no se la llevan bien aunque deben trabajar mucho juntos pero, en el fondo, tienen una unión casi fraternal.

El personaje enfrenta mucha acción; cuando él está luchando todo se vuelve muy físico, utiliza sus pies y manos de todo tipo de cosas.

Zeb proviene de un entorno militar, por ello tiene un estilo militar para sus movimientos similar a las artes marciales. Es el personaje que lleva al extremo esas cuestiones.

Es él quien tomará el camino más rápido y quien pensará en algo realmente apresurado para hacer lo que se debe, ya sea empleando un arma o su puño. Si alguien intenta forzar una cerradura en una puerta, él sería el primero en pasar por delante de esa persona y abrirse paso con una patada.

Vea acá el video de presentación de Zeb

Ezra, el listo de la calle





Ezra es un muchacho que ha vivido por su cuenta y se ha convertido en un estafador aunque apenas tiene 14 años. No es un mal chico, simplemente actúa como puede.

No es lo suficientemente rico como para ser atendido ni como para salir del planeta. No confía en nadie y ese es el lema de su vida. Tiene un aspecto rudo a veces pero sabe cómo ser carismático cuando se trata de obtener lo que quiere, al punto de que la gente quiere ser su amigo.

Ha estado aventajando Soldados Imperiales y peleando contra el Imperio toda su vida. No es un rebelde, no se trata de eso todavía; si es capaz de robar al Imperio en cosas pequeñas, genial.

No le importa unirse al resto de los rebeldes en lo absoluto, de hecho, le gusta hacer lo que hace. Siempre quiere estar involucrado con su tecnología, le gusta desmontarlo todo, jugar con ello.

“Él es el primer personaje que se nos ocurrió para el programa entonces siempre lo aliento”, asegura una de las realizadoras de la serie.

La serie está vista a través de la mirada de Ezra. Mientras él abre sus ojos a aquello que el Imperio puede hacer, entiende el hecho de que hay gente a quien le importa, que está tratando de pelear la batalla de los buenos y así se convierte en un fan de ellos.

Cuando conoce a Kanan y a la tripulación de la Nave Fantasma, es su gran oportunidad de tener una familia, por lo tanto es una gran decisión la que toma al unirse a ellos.

Para sobrevivir, instintivamente, de vez en cuando, cuando está en apuros, usa la fuerza. Ahora bien, él no la llama así, él no sabe lo que está haciendo, él piensa que tiene algunas habilidades que son un poco extrañas pero que lo ayudan. Es instintivo, es reaccionario.

Encuentra en Kanan lo que puede ser su mentor y los dos son arrojados a ese escenario sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Se necesitan el uno al otro o de lo contrario Ezra nunca se convertirá en un Jedi y Kanan jamás recuperará su estatus y se convertirá en un Caballero Jedi.

Vea acá el video de presentación de Ezra

Hera, la piloto Twi’lek de la Nave Fantasma





Ella es quien obtuvo, compró o le robó la Nave a alguien, no se sabe. Cada vez que alguien hace que algo luzca sencillo, es entretenido de mirar, y ella logra eso cuando conduce la Nave, lo hace parecer una labor sencilla.

Hera es un personaje con una mente muy fuerte, es el corazón del grupo, mantiene a todos juntos cuando, de otro modo, se desmoronarían porque sabe cómo hablarles para sacar lo mejor de ellos.

Es, decididamente, un personaje práctico y sensato. Viste un traje de aviación utilitario, no está interesada en ser glamorosa, no es su prioridad.

Athena Yvette Portillo, productora de línea dice que le encanta el hecho de que Hera sea una Twi’lek porque “siempre me han gustado los Twi’leks, creo que es debido a su lekku”.

Los Rebeldes son de esa forma porque ellos quieren dar la pelea, el Imperio los ha afectado de muchas maneras, de maneras personales, y es revelando esas cosas como uno realmente puede entender a los personajes de un modo más profundo.

Vea acá el video de presentación de Hera

Sabine, la artista Mandaloriana





Sabine es un personaje con el cual los fans estarán entusiasmados, según Dave Filone, productor ejecutivo de la serie, porque es una Mandaloriana y, además de eso, posee un gran entendimiento de las armas.

Ellas es alguien que definitivamente se ha revelado contra el Imperio y esa será la ventaja de Los Rebeldes. Los del Imperio siempre saben cuándo han sido atacados por nuestros rebeldes porque a Sabine le gusta etiquetar sus sitios.

A veces ella toma su pistola de láser y con ella hace, por ejemplo, el símbolo del ave fénix en sus muros. “Tenemos una colección de grafitis que diseñamos para Sabine. Siempre le agregamos nuevos porque ella constantemente hace grafitis bastante específicos”, explicó Amy Beth Christenson, artista de concepto.

Ella aporta algo que no ha sido visto antes en el universo de Star Wars que es, un personaje expresivo y creativo a través del arte. Así sea el color de su cabello o lo que ha hecho sobre su armadura, ella personaliza las cosas. Está a la moda, sabe divertirse pero también es seria.

Vea acá el video de presentación de Sabine

Para celebrar el lanzamiento de la serie, Lucasfilm ha creado un set de tarjetas coleccionables que representan el mundo de Star Wars Rebels en un tiempo en que el Imperio domina la galaxia con puño de hierro y la lealtad de los ciudadanos es firmemente afianzada a través de la intimidación y el engaño.

A continuación, las tarjetas coleccionables: