Consulte aquí el cartel por días del Estéreo Picnic en Colombia

El festival se llevará a cabo del 10 al 12 de marzo de 2016 bajo el lema "Nos vemos en un mundo distinto" y en su primera jornada se presentará Mumford & Sons, que según los organizadores "desatarán una nueva invasión británica de rock y folk con su debut en Colombia presentado su masivo tercer álbum de estudio 'Wilder Mind'".

La banda británica será la encargada de cerrar la primera noche del festival, que incluye al genio creativo de los neoyorquinos The Strokes, Albert Hammond Jr. Según el cartel oficial divulgado "ese día la música se hará presente desde todos los puntos cardinales del planeta" con invitados como Die Antwoord, de Sudáfrica; Tame Impala (Australia), los punks californianos de Bad Religion, o los dulces sonidos islandeses de Of Monsters And Men.

Igualmente estarán Odesza, de Seattle (EE.UU.); The Joy Formidable, de Gales; y el pichadiscos canadiense A-Track, junto a grupos colombianos como la banda de rock bogotana 1280 Almas, Ela Minus, La Minitk del Miedo, The Kitsch, El Otro Grupo y Electric Mistakes.

La segunda jornada, además de Gallagher, histórico de Oasis, tendrá en el escenario a Florence Welch, que junto a su The Machine "dará uno de los espectáculos en vivo más anhelados por los devotos del rock y el pop en el país", según el comunicado.

De Estados Unidos vendrá a Bogotá la guitarrista Brittany Howard con su grupo Alabama Shakes "para agitar las cosas por primera vez en este lado del continente", en una jornada que también incluye a los británicos Jungle y la banda de indie Walk The Moon, de Cincinnati (EE.UU.) Completan la jornada el ruso-alemán Zedd y otros grandes de la música electrónica contemporánea como Jamie Jones, Duke Dumont y Patrick Topping.

Hispanoamérica tendrá su cuota con los mexicanos Ximena Sariñana y Little Jesús, la española Christina Rosavinge, el dominicano Vicente García y la chilena Francisca Valenzuela, entre otros.

La jornada de cierre tendrá al veterano del hip-hop Snoop Dogg, el grupo alemán Seeed, que mezcla reggae y dance, y el estadounidense Skrillex. También se presentarán el noruego Kygo, al igual que Nicolas Jarr y Simian Mobile Disco, los rockeros psicodélicos The Flaming Lips o la banda canadiense Alvvays.

Suramérica estará presente, entre otros, con los grupos colombianos Sidestepper, Nelda Piña y la Boa, y Los Petitfellas; Onda Vaga (Uruguay-Argentina), Kanaku y el Tigre (Perú), y Nicola Cruz (Ecuador).

La ultima jornada tendrá además a Gabriel Garzón Montano, una estrella en ascenso del universo musical, nacido en Nueva York pero de padre colombiano y madre francesa, cuyo disco "Bishouné: Alma del Huila", estuvo el año pasado entre los mejores de la selección del diario The Washington Post y abrió en Moscú los conciertos de la gira de Lenny Kravitz.

Consulte aquí los artistas por días:

