¡Contágiese de risa! La divertida reacción de Tom Cruise al ver sus memes

El actor de ‘La Momia’ desconocía los fotomontajes que rondan en redes sociales, hasta que un periodista se los enseñó.

Se encontraba en una entrevista para la BBC Radio y, de repente, el comunicador le preguntó por los memes.

Como contestó que no, el presentador sacó su celular y se los mostró. A esto, Cruise dijo, entre risas: “Es fantástico”.

Y, sin poder controlar una carcajada contagiosa, añadió: "Oh, Dios mío, ¿por qué nadie me enseñó eso antes? ¡Eso es gracioso!".



Incluso, el actor tuvo que pedir un vaso de agua.