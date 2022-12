Continuación de Avatar se retrasa otro año

Cameron planea filmar las anticipadas películas de una vez y estrenarlas en tres partes, en tres años consecutivos.

El estreno de la primera se había fijado para fines del 2016, pero el realizador dijo que el proceso mostró que la fecha era probablemente demasiado ambiciosa.

"Existe una capa de complejidad para hacer que la historia funcione como una saga a lo largo de tres filmes que uno no tiene cuando hace una sola cinta", dijo en Wellington, Nueva Zelanda, donde estaba ayudando a promover la industria del cine local con otros directores que incluyeron a Peter Jackson.

Cameron dijo que la meta era tener los tres guiones listos este mes. El director encabeza el grupo de guionistas.

"Estamos escribiendo tres simultáneamente. Y lo hemos hecho de manera que todo encaje a lo largo de las tres películas. No vamos simplemente a hacer una y entonces inventar otra y otra más después de eso", dijo. "Y paralelamente, estamos haciendo todo el diseño; hemos diseñado todas las criaturas y ambientes".

Cameron dijo que piensa que es importante que cada película se conecte con la próxima de una manera satisfactoria pero también que se llegue a una conclusión que no deje al público guindando.

Estrenada en el 2009, "Avatar" es la película más lucrativa de la historia, con una recaudación en taquilla de casi 2.800 millones de dólares. Fue nombrada mejor cinta de drama en los Globos de Oro y ganó los premios Oscar a la mejor cinematografía, efectos visuales y dirección de arte.

Cameron rodó la cinta original en Nueva Zelanda y planea filmar allí las continuaciones.

El productor Jon Landau, quien está trabajando con Cameron en las cintas, dijo que el equipo está tomando mayores medidas de seguridad tras el reciente ataque cibernético a Sony: "Sólo voy a decir que sí, pero no les diré cómo", bromeó.

Los filmes se realizan bajo el sello de Lightstorm Entertainment y Twentieth Century Fox.