¿Continúan las pullas de Anuel AA a Karol G? palabras del puertorriqueño fueron criticadas

La colaboración de Karol G y Shakira desató una oleada de comentarios, pues el tema 'TQG', para muchos, enviaba claras indirectas al exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué y el artista puertorriqueño Anuel AA.



Hace algunos días, el intérprete de ‘Ella quiere beber’ compartió una publicación en su cuenta de Instagram.

“Los hombres no lloran, los hombres facturan 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂🤣😭💴💶💷💸💰”, podía leerse en el texto que acompañaba la fotografía.

Muchos usuarios de la web reaccionaron al mensaje del artista de 30 años.

“Si no habla de Karol no factura”, “Se merece el Grammy al más ridículo”, “Otra manera de llamar la atención”, dijeron.

¿La nueva canción de Anuel AA es para Karol G?

Tras el lanzamiento de 'TQG', la nueva canción de Karol G y Shakira, mucho se ha especulado de que el sencillo contiene varias indirectas contra Anuel AA y Gerard Piqué. En los últimos días, el reguetonero puertorriqueño también estrenó un tema en el que, dicen algunos, le envía mensajes a la bichota.

La canción titulada 'Más rica que ayer' tiene algunos versos que dejaron pensando a más de uno. Pero lo que sin duda llamó más la atención fue el hecho de que Anuel AA mencionó a Shakira y a Piqué.

Estos son algunos de los versos más comentados de la nueva canción de Anuel AA

"Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte

Por eso ni te juzgo, tú ni puedes lastimarme,

si tú me perdonas, se perdona lo que hicimos,

Ustedes no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimos".

"Yo era un ignorante y manejarlo no supimos,

a veces lo que damos no es lo que recibimos.

Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres

Sigo siendo el nene y me escribes".

"Tírame el DM, no para estar peleando

Tú no eres Shakira ni yo Piqué".

La letra de la canción de Anuel AA provocó varias reacciones de fanáticos de Karol G. Internautas aseguran que el cantante no ha superado a la intérprete de 'Provenza'.