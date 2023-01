Contundente respuesta de Camilo Echeverry a quienes lo tildan de ‘mantenido’

El cantante cordobés publicó en su Instagram un video en el que su suegro Ricardo Montaner lo carga en un maletero mientras él hace una graciosa pose.

El colombiano ha sido criticado por vivir con la familia de su prometida, Evaluna Montaner, por lo que algunas personas han supuesto que el padre de ella lo mantiene.



“Cuando me dicen que no tengo talento, que no me merezco lo que he logrado y que mi suegro me mantiene”, escribió Echeverry en la descripción y esto provocó que toda su fanaticada saliera a respaldarlo.

“Crack”, “eres un ser extraordinario”, “yo quiero un suegro así” y más comentarios por este estilo predominan en la publicación que ya supera el millón de reproducciones y las 5 mil respuestas.

Además, el artista aprovechó para celebrar el éxito de ‘Tutu’, la reciente colaboración que tiene con Pedro Capo.