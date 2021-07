Contundente respuesta de Dani Duke a seguidor que dijo que Luisa Castro “es más bonita”

Dani Duke le respondió de forma contundente a un internauta que le preguntó si le incomoda que le digan que no es hermosa. La polémica inició por un comentario en el perfil de Instagram de La Liendra , donde un seguidor le dijo que Luisa Castro , exnovia del influencer, es más bonita que ella.

“Tu otra novia era más bonita que esta. Es mi opinión”, escribió el joven.

“No me incomoda, yo digo que uno no le tiene que gustar a todo el mundo, porque para eso son los gustos, ¿me entienden? El caviar no es para todos sino para los paladares exquisitos”, dijo Dani Duke.

Ante el comentario, La Liendra tampoco se quedó callado y salió en defensa de su novia.

“No comparto tu opinión, pero la respeto. Pero te doy un consejo, lindas sobran, pero que sean buena mujer… escasas”, puntualizó.

El cruce de comentarios ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos le dan la razón a Dani Duke, otros cuestionan la respuesta del influencer, pues sienten que está resentido con Luisa y que no le queda bien hablar de su ex.