Contundente respuesta de Dayana Jaimes sobre fotos de Martín Elías: "Yo veré qué subo"

Ya son 5 años y 2 meses desde que el cantante Martín Elías enlutó al vallenato luego de morir en un trágico accidente. Y aunque ha pasado un largo tiempo tras esta tragedia, Dayana Jaimes , viuda del artista, ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones sobre su exesposo en las redes sociales.

Así lo dio a conocer recientemente luego de dar a conocer una pregunta que le hizo un seguidor. "¿Por qué, nuevamente, estás colocando fotos de Martín, si duraste mucho tiempo sin hacerlo?", fue el interrogante de este usuario, para lo cual Dayana Jaimes respondió: "La verdad, nunca he dejado de subir fotos de Martín".

Y agregó: "Y si las estoy subiendo ahora, más que antes, es porque son mis redes sociales y yo veré qué fotos subo, cuándo las subo, con qué intensidad las subo".

Más tarde, Dayana Jaimes también habló sobre cómo ha afrontado los momentos difíciles. "A mí me ha tocado ser fuerte por muchas situaciones en la vida. Y muchos pensarán que solamente por lo de Martín, y no, han sido muchas cosas. Pero no crean, a veces me derrumbo, me siento muy mal y quiero tirar la toalla. Digo: 'Dios mío, ya no más'", concluyó.

