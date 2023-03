Contundente respuesta de Jhonny Rivera sobre si le gustaría tener más hijos

Jhonny Rivera, uno de los cantantes de música popular más querido por los colombianos, se ha destacado por su unión y cercanía con su único hijo, Andy Rivera, fruto de la relación que sostuvo con Luz Galeano.

Aunque actualmente el artista de 49 años goza de fama y éxito, no pasa desapercibido para sus fans que hace tiempo no se le conoce pareja estable al cantante oriundo del Eje Cafetero.

Precisamente, a través de redes sociales, seguidores aprovecharon para preguntarle a Jhonny Rivera si no le gustaría tener más hijos y el artista contestó de forma contundente.

“Sí quiero más hijos, pero hay dos cosas que me preocupan: primero, con quién, porque tengo que saber que voy a estar con la persona ideal; y segundo, está difícil criar hijos hoy día”, aseguró.

En cuanto a su opinión sobre la crianza en la actualidad, Jhonny Rivera manifestó: “Está difícil porque ya nosotros los padres no estamos criando los hijos, sino que lo están haciendo TikTok e Instagram, entonces hay que pensarlo dos veces”.

Y es que una de las preocupaciones de la mayoría de las familias tiene que ver con las redes sociales y cómo influyen hoy en la vida de niños y adolescentes.

Muchos fans expresaron estar de acuerdo con el intérprete de ‘Soy Soltero’ e incluso le pidieron que brinde ayuda mejor a otros niños.

“No tenga más hijos, dura la crianza. Ayude mejor a niños abandonados. Dios lo bendiga”, escribió una seguidora.

Relación de Jhonny Rivera con Andy

Andy Rivera y su hija son motivo de felicidad para Jhonny Rivera. El joven sacó la vena artística del papá, pero se inclinó por el género urbano.

En reiteradas ocasiones padre e hijo se han presentado juntos en el escenario.

“Te celebro con tanta emoción y alegría, vales cada segundo que has vivido en este plano, porque cada segundo lo has aprovechado para hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso y más… Te mereces siempre lo mejor. ❤️”, fue el mensaje que Andy le dedicó a su papá hace unas semanas por su cumpleaños.