Contundente respuesta de Shakira a comentario que hizo Piqué sobre Latinoamérica y sus fans

Shakira , quien fue noticia este fin de semana por su mudanza, causó todo tipo de reacciones con un comentario que para muchos es una respuesta a los comentarios que hizo Gerard Piqué sobre los fans de la artista.

“Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió la cantante colombiana en su cuenta de Twitter.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

El mensaje llegó luego de que Piqué señalara a los fans de Shakira de decirle “barbaridades” en redes sociales por su ruptura.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, declaró Piqué.

Publicidad

Asimismo, cuestionó la canción que hizo la cantante con Bizarrap en la que también dedicó unos versos a Clara Chía, la novia del exfutbolista.

“El tema de tirar ‘beef’, que está muy bien, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos oh, oh, nos hemos pasado?”, agregó.

Las declaraciones de Piqué generaron todo un revuelo en redes sociales a favor y en contra del exfutbolista.

Publicidad

“Me da risa que Piqué salga a decir que nadie piensa en Clara y cómo todo el hate (odio) le afecta, pero a él no le importó engañar a Shakira y dañar a su familia. El chiste se cuenta solo”, “lo peor del tema Shakira-Pique es que nunca va a morir la conversación porque ninguno de los dos quiere que se deje de hablar de ellos”, comentaron los cibernautas.

Shakira deja Barcelona

Con un emotivo mensaje, Shakira se despidió de España, lista para iniciar una nueva etapa de su vida y su carrera con su familia en Estados Unidos.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad.

Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.

Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.

Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad.

Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, escribió la colombiana.