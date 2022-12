Conversatorios, circo, música, teatro y libros: prográmese en la Feria del Libro

30 de abril

El gran encuentro de la literatura abre con un conversatorio imperdible: Mario Vargas Llosa y Juan Gabriel Vásquez. El nobel peruano revelará cómo la memoria y la investigación histórica han obrado en sus novelas y relatos. Este jueves, 30 de abril, a las 6:00 p.m. en el auditorio José Asunción Silva.

El Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de Los Andes presenta el libro "Hechos para contar" con la presencia de Daniel Coronell, Germán Castro Caycedo, Marta Ruiz y Lorenzo Morales.

Yoga para niños, actividades lúdica y capítulos de las series favoritas de los pequeños en Mi señal, pabellón de Señal Colombia.

1 de mayo

"Un barquito con olor a sándalo", la escritora y licencia en pedagogía infnatil compartirá con niños de 6 a 9 años las historias de Matías y Antero. 10:00 a.m., pabellón Rafael Pombo.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta obras como "Titanic", "Son ocarina", "Oye como va", "España cañi", "Misión imposible". 10:00 a.m., pabellón 18.

Elenco Nacional de Folclor. 10:30 a.m. Presentación interactiva. Pabellón de Perú.

Presentación del libro "Últimas noticias del nuevo idiota iberoamericano" de Carlos Montaner, Alvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza. 12:00 p.m., auditorio José Asunción Silva.

Conversaciones entre poetas. Abelardo Sánchez y Gabriela Wiener comparten una gran amistad y el hecho de ser dos de los grandes poetas peruanos de la actualidad. Conversarán sobre su obra con la poetisa colombiana Piedad Bonnett. 3:00 p.m. Auditorio José Asunción Silva.

Conversatorio: Diario de viajes con Santiago Gamboa. 4:30 p.m., auditorio Porfirio Barba Jacob.

Presentación "Libro al viento: diez cuentos peruanos", con Santiago Roncagliolo, Fernando Ampuero y Giovanna Pollarolo. 5:15 p.m., pabellón Perú.

Conferencia: "Cien momentos que marcaron el mundo contemporáneo", por Diana Uribe. 6:00 p.m., auditorio José Asunción Silva.

