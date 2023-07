Cosculluela, blanco de nueva tiradera de Residente en su canción 'Bajo y batería'

La rivalidad entre Residente y Cosculluela pasó a otro capítulo, pues ahora René Pérez Joglar lanzó 'Bajo y batería', un sencillo en el que envió varias pullas contra el reguetonero. En la canción también se hace mención a artistas como Shakira, Don Omar, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz.



Residente, además, recordó cuando Cosculluela criticó de manera homofóbica un beso grabado en video entre las artistas Tokischa y Villano Antillano, y habló de los problemas que tuvo el rapero cuando fue señalado de agredir físicamente a su exesposa.



Residente Menciona a Cosculluela en su nueva canción

Cosculluela, aquí va tu mención para que pagues la pensión

Todos los días este maleante de servilleta

Cierra sus ojitos y los puños aprieta

Le pide un deseo a los cometas

De que algún día lo persiga la policía secreta

Publicidad

Él quisiera ser el más buscado

Junto a su pandilla: 'Las Panteras Blancas de Humacao'

Desde su barrio de porcelana

Tiene sueños mojados con Tony Montana



Sus fantasías con sus pistolonesEstán llenos de hadas madrinas, duendes y dragones

Lo más que me gusta

Es que cree que con su mirada de huevo tibio nos asusta

Piensa que tiene a la gente intimidada

Con su cara de señora divorciada

Por más que reme, se le hunde el bote

Quiere ser bichote y al mismo tiempo sacerdote

Está confundido el amigote

Lee la Biblia, pero le pega a su mujer por el cocote

Con su religión inventada

Le pega a mujeres embarazadas

Publicidad

Las estrella contra el suelo

Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo

Ya nadie te la cree

Bueno, solo los que escriben Residente con C



Y un par de los bloguerosMientras más reggaetonero, más disparatero

"Rimando Fonalleda con seda" me han dicho

¿Y con qué la rimo? ¿Con "culo", huelebicho?

Horas después del lanzamiento, Cosculluela se pronunció: "Los que apoyan a Residente, una pregunta: ¿Tú apoyas a Residente por lo que escuchaste ahora mismo? ¿Por esa cosa que...? Olvídalo, no voy a decir nada. Ustedes dirán, pero si lo haces por esa cosa, esa locura de cosas que no riman, entonces estás mal, tan mal, tan mal, tan mal. No sabes nada de música, ni un carajo. La música no está hecha para eso, la música está para que la gente se bacile. Eso es una mierda, pero está bien, dale".