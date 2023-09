Crecen las críticas laborales contra Shakira: "No se le podía mirar directamente a la cara”

Continúan las críticas frente a la actitud que Shakira habría tenido con varios trabajadores , especialmente durante sus años de estancia en España. Esta vez una presentadora europea aseguró que la barranquillera tenía una difícil relación con sus coreógrafos, una verdad a voces que al parecer era conocía toda Barcelona.



La presentadora española Nuria Marín comentó en el informativo Socialité de Telecinco que las constantes publicaciones de la Barranquillera sobre su mal estilo de vida en Europa no son justas, puesto que ella no "ha escuchado a nadie contar nada de las cosas que se han comentado durante años sobre Shakira".

La presentadora señaló que incluso se han tapado muchas situaciones y que cree "que es justo dar las versiones y contar lo que se rumora".

Marín aseguró que uno de los casos concretos de la mala actitud de la artista la relacionan con Chiqui Martí, una reconocida coreógrafa y bailarina de pole dance.

Dice que la relación entre Martí y Shakira surgió porque el equipo de la cantante colombiana contrató a la coreógrafa para que le diera 3 días de clases de pole dance para uno de sus proyectos.

Publicidad

"Ella llegó con una actitud bastante distante y no responde a las lecciones que Chiqui le da”, detalló la presentadora, comentando que Shakira no obedecía a las indicaciones de la coreógrafa, lo cual hizo que su relación fuera tensa.

Además, comentó que las personas que trabajaron con ella en la grabación de un videoclip hace una década comentaban versiones similares, acusándola de ser caprichosa y de cambios repentinos.

“El equipo de Shakira dijo que no se le podía mirar directamente a la cara”, concluyó Marín.

Publicidad

Las redes sociales no tardaron en manifestarse frente al tema, diciendo que consideran que la presentadora no es la persona adecuada para hacer dichos comentarios.

"Hoy no has estado acertada en el comentario de Chiqui Martí. Creo que si esas vivencias las tuvo ella, las debería contar ella y no meterte tú", expresó una usuaria de X.

Sin embargo, también salieron otros confirmando estas versiones, diciendo que es verdad que Shakira es "muy tacaña y le gusta humillar a las bailarinas", además que "las bailarinas de barra de la escuela de Chiqui Martí no podían estar cuando ella estaba tomando clases".