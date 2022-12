"¡Me encanta, no puedo parar!", agregó la artista cuando le preguntaron sobre Milan Piqué Mebarak, quien cumplió cuatro meses el pasado de 23 de mayo.

Dice, además, que darle pecho a su bebé la ha ayudado a perder peso. A pesar de que "no me he pesado (...) creo que estoy cerca, pero no puedo cantar victoria todavía".

En las más recientes imágenes, la artista publicó fotos de los juguetes de su pequeño , entre los que se encuentran botellas y pelotas de plástico y papel.