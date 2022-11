Critican a Alina Lozano tras beso con su novio, 30 años menor que ella, durante entrevista

En los últimos días, la relación sentimental que mantienen los actores Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes se llevan 30 años de diferencia, ha dado de qué hablar en las redes sociales.

Recientemente, la intérprete de doña Nidia en 'Pedro, el escamoso' se sinceró sobre su noviazgo en entrevista con la emisora Tropicana. Según compartió la artista, la relación surgió mientras le daba clases de actuación al joven.

Aunque en un principio generaban contenido para las redes sociales haciéndose pasar como madre e hijo, a medida que pasaba el tiempo, ambos empezaron a tener sentimientos el uno por el otro.

Durante la charla con la emisora citada, una de las locutoras manifestó su postura sobre el romance y declaró que “todo era puro show”.

Fue entonces que, ante las palabras de la comunicadora, Alina Lozano decidió darle un beso a su pareja en los labios, con lo que puso fin a las constantes especulaciones.

Además de esto también agregó que, para ella, "una relación, independientemente de la edad o de cualquier condición, es una situación que construye económicamente".

"Yo no estaría en una relación donde no construya vida o proyectos. Me parece chévere que piensen que es actuado porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como ‘sugar mommy’”, explicó.

La muestra de afecto entre los actores quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales suscitando todo tipo de comentarios negativos.

“Yo digo que siguen actuando”, “Es evidente que es show”, “Solo quieren llamar la atención y generar contenido”, fueron algunas de las reacciones.