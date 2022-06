Critican a Christian Nodal por tratar de besar a una fan que le pidió una foto

Christian Nodal se convirtió en un tema de conversación después de que se inició una pelea entre él y J Balvin en las redes sociales. El cantante de reguetón hizo algunos chistes comparando su look con el del artista mexicano, lo que no le gustó a este.

Sin embargo, se generó otro escándalo con Nodal, esta vez tras viralizarse un video en el que aparece tratando de besar a una seguidora que le pidió una fotografía. Las imágenes muestran a la joven esquivando en diferentes oportunidades a la expareja de Belinda.

La publicación provocó numerosas opiniones en redes sociales, algunos criticando el comportamiento de Nodal y otros defendiéndolo.

"El chico ha vivido más que muchos hombres maduros, pero aún no estaba listo 🤷🏻‍♀️ Ojalá madure pronto 👍🏻", "La asustó. Pobre chica 🤮🤮🤮", "No es así. Se cruzaron sus movimientos, no hagan drama donde no hay", "Pobre chica, qué se cree ese tipo. Que les guste su música no significa que también acepten besarlo. 🤮🤮🤮"