Critican a Epa Colombia por incrustarse diamantes en los dientes

Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, divide opiniones entre los internautas. Hay quienes la admiran por su emprendimiento y por algunas labores que ha realizado con las personas más vulnerables y otros la critican por las peleas que ha protagonizado con otros influencers, además de otras polémicas.



Y es que recientemente la joven empresaria generó polémica luego de revelar que se incrustó diamantes en algunos de sus dientes. Epa Colombia publicó los resultados de su procedimiento en su cuenta de Instagram.

"Vea cómo me quedaron, amiga. Me quedaron superlindos", comentó. Usuarios en redes sociales de inmediato reaccionaron: "Igual que los brackets, se caen 😂", "Que no salga sola porque le arrancan la boca" y "La naquez (sic) en su máxima expresión".

Epa Colombia también dio de qué hablar tras aparecer en una foto que muestra un tatuaje que se hizo con el nombre de su novia: Karol Zamantha.



La creadora de contenido recibió comentarios como "para terminar borrándoselo, pero allá cada quién con su vida", "yo llevo 14 años con mi pareja y ni la inicial me atrevería a tatuarme", "No hay peor maldición para una relación que tatuarse el nombre de la pareja" y muchos más.