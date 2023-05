Critican a Goyo por subir a un gato al escenario en medio de una presentación

La cantante chocoana Goyo fue objeto de críticas luego de que se difundiera su presentación en los Premios Nuestra Tierra, evento en el que subió a un gato al escenario en medio de su show.

Tal y como muestran las imágenes compartidas por los internautas, la artista de 40 años se encontraba sentada en una silla mientras sostenía al felino, el cual llevaba una correa.

En un momento dado, el animal fue retirado por una joven que lo haló y fue entonces que el gato se mostró asustado. Finalmente, la mujer optó por alzarlo para sacarlo del lugar.

Tras lo ocurrido Goyo comenzó a ser juzgada en las diferentes plataformas, en donde las personas dejaron comentarios como: “Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado”, “El animal trataba de escapar” y "Creo que no había necesidad”.

Actualmente la artista chocoana no se ha pronunciado sobre el incidente.

Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado. #PremiosNuestraTierra pic.twitter.com/m4uoqVgbf1 — Diego Veira (@diegoveira__) May 18, 2023

Así se vivieron los Premios Nuestra Tierra con Feid como el más galardonado

En la noche del miércoles, 17 de mayo, se celebraron los Premios Nuestra Tierra, ceremonia dedicada a lo mejor de la industria musical colombiana, donde el reguetonero paisa Feid se alzó como el más galardonado de la noche, pues obtuvo cuatro premios de 14 nominaciones.

Otros artistas galardonados fueron Karol G, Carlos Vives, Goyo, Maluma y Sebastián Yatra. Los Premios Nuestra Tierra contaron también con presentaciones de artistas como Juanes, Ryan Castro, Alci Acosta, entre otros.

La gala se llevó a cabo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

Lista completa de ganadores de los Premios Nuestra Tierra

Canción Del Año: La Bachata de Manuel Turizo

Artista Del Año: Feid Mejor

Artista Revelación: Luis Alfonso

Mejor Productor: Ovy On The Drums

Mejor Álbum Del Año: Feliz Cumpleaños Ferxxo

Mejor Canción Urbana: Los Cachos de Piso 21 de Manuel Turizo

Mejor Artista Urbano: Feid

Mejor Canción Pop: Te Felicito - Shakira y Rauw Alejandro

Mejor Artista Pop: Sebastián Yatra

Mejor Canción Popular: De Pura Rabia - Yeison Jiménez

Mejor Artista Popular: Arelys Henao

Mejor Canción Vallenata: Modo Avión. Elder Dayán Díaz X Lucas Dangond

Mejor Artista Vallenato: Silvestre Dangond

Mejor Canción Folclórica: En La Selva - Carlos Vives y Katie James

Mejor Artista Folclórico: Carlos Vives

Canción Tropical /Salsa /Cumbia: Mujeriego - Ryan Castro

Artista Tropical /Salsa / Cumbia: Grupo Niche

Canción Alternativa / Rock/ Indie: Ojitos Lindos - Bomba Estéreo y Bad Bunny

Mejor Artista Alternitivo / Rock / Indie: Juanes

Mejor Canción Dance Electro: Cairo De Karol G X Ovy On The Drums

Mejor DJ / Artista Dance Electro: Víctor Cárdenas

Mejor Video del Año: Baloncito Viejo - Carlos Vives y Camilo Echeverry

Mejor Concierto del Año: Medallo En El Mapa - Maluma

Artista Imagen de Nuestra Tierra En El Mundo: Karol G

Mujer Raíz de Nuestra Tierra: Goyo

Mejor Dúo O Grupo Pop: Morat

Mejor Colaboración Urbana: Ryan Castro Y Feid - Monastery