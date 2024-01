Critican a Natti Natasha tras lanzamiento de su primer video musical de 2024

La cantante Natti Natasha está en el foco de las críticas por la publicación de las primeras imágenes del videoclip de Tu perrota, una canción que hace parte del álbum Nasty Singles. Algunos internautas manifestaron que las imágenes traen "vulgaridad".



“Esta va para ustedes, todas mis Nasties que se siguen superando. Nunca me he sentido más bella por dentro que ahora, me siento más completa, porque, aunque soy chiquita de tamaño, me siento grande”, escribió la artista en sus redes sociales.

Pero lo que empezó siendo un mensaje entusiasta y lleno de energía, poco a poco se deformó por cuenta de las críticas de algunos usuarios de Instagram.

"Qué porquería de música y de letra", "Qué vulgar se volvió esta mujer, lástima que ya no tiene letra para buenas canciones", "Te admiraba bastante, pero todo tiene su final", "Esto no puede ser música", "Madre mía, a dónde vamos a llegar con estas letras", "Con tanto talento y tan hermosa, mal que cayó en la vulgaridad", manifestaron algunos internautas.

Natti Natasha, quien está nominada a los Premios Lo Nuestro, por el momento no se ha referido a las críticas contra su nuevo trabajo discográfico.

