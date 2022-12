Critican los premios MTV 2015 por “glorificar” la marihuana

Una organización que transmitió anuncios contra los cigarrillos durante la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales se quejó con la compañía matriz de MTV sobre las múltiples referencias a la marihuana que se hicieron durante el programa y dijo que se le dio a los jóvenes espectadores un mensaje equivocado.

La anfitriona del espectáculo Miley Cyrus fue la responsable de la mayoría de ellos. Incluso encendió un porro entre bambalinas después del show y lo compartió con fotógrafos.

"Es completamente comprensible que los televidentes estén confundidos, tras haber oído tanto sobre marihuana durante la emisión de los VMA, y ver un poderoso anuncio sobre los peligros del tabaco", dijo Eric Asche, director de mercadotecnia de Truth Initiative, que patrocinó dos anuncios anti-cigarrillos.

Asche dijo que su grupo estaba "extremadamente decepcionado" y que le expresó su sentir a Viacom.

Un vocero de MTV dijo que la cadena declinaba hacer comentarios.

Los Premios a los Videos Musicales son el evento más grande del año para MTV y el domingo fueron vistos por casi 10 millones de personas a través de varios canales de Viacom. Cyrus cantó una canción, "Dooo It!", en la que dice "me encanta lo que cantas, me encanta fumar hierba". En un sketch comió supuestos brownies de marihuana con Snoop Dogg, y en otro posó para una gran selfie con un grupo al que exhortó a sonreír diciendo: "¡Todos digan marihuana!".