Críticas a Dani Duke por video probando lechona por primera vez: "¿Cómo me como eso?"

En las recientes fiestas de fin de año que se vivieron, los colombianos disfrutaron de algunas comidas infaltables para la época, es el caso de la lechona. Sin embargo, la creadora de contenido Dani Duke reveló a sus seguidores que nunca había probado ese plato típico.



A través de la cuenta de Instagram de su novio, el también creador de contenido conocido como La Liendra, la paisa sorprendió al mostrar la primera vez que probaba la lechona.

"Vamos a probar la lechona", expresó Dani Duke cuando se sentaba frente al plato y procede a dar el primer bocado. De fondo se escucha música navideña, dejando en evidencia que la pareja se encontraba en la celebración de fin de año junto a sus familiares.

Aunque con los primeros bocados la creadora de contenido hace gestos de aprobación, señalando que le parece que está rica, el problema llega cuando se dispone a comer el cuero de cerdo con tenedor y cuchillo.



"Bebé, ¿cómo me como eso? No se parte", cuestionó Dani Duke al ver que no podía partir un pedazo con los cubiertos. Alguien le contestó sin titubear que "con la mano", pero ella se rehusaba y seguía intentando con el cuchillo.

Finalmente, la creadora de contenido cogió el cuero con la mano y lo mordió. "Me voy a partir un diente", aseguró, pero luego agregó que le parecía que también estaba rico.

Publicidad

El video, compartido por La Liendra con el texto "La novia probando lechona por primera vez", ha causado revuelo en las redes sociales, donde los internautas critican a Dani Duke por ser colombiana y nunca haber probado el plato típico tolimense.



"Que ridícula, viviendo en Colombia y ya va a decir que no conocía la lechona", "La europea que no conocía la lechona", "Ay Dios, lo que es vivir de apariencias", "¿Ella en qué Colombia vive entonces?", escribieron varios en los comentarios de la grabación.