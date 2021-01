Críticas a Vicente Fernández por tocar el pecho a fanática que le pidió una foto

Vicente Fernández vuelve a ser noticia, pero esta vez por un video que muestra cómo pone su mano en el seno de una fan cuando la abraza para que les tomen una fotografía.

La joven estaba acompañada por otras dos personas que no se dieron cuenta de la situación.

La cuenta donde se difundió el video no precisó la fecha en que fue grabado, pero al parecer no fue reciente, pues nadie usaba tapabocas ni guardaba distanciamiento.

Asimismo, tampoco se conoce si hay alguna denuncia o pronunciamiento por parte de la joven.