Críticas a Yeferson Cossio por video en el que trata a su novia como una muñeca

Yeferson Cossio y su nueva novia, Carolina Gómez, generaron polémica después de que el creador de contenido publicara un video en el que aparece tratando a la joven como si fuera un maniquí.



Según el paisa, la grabación es la respuesta a varias críticas que ha recibido sobre el aspecto físico de su novia, pues hay quienes afirman que ella "parece una muñeca".

Y es que, en las imágenes, se observa al joven cargando a Carolina como si se tratara de un maniquí. La mujer, por su parte, permanece completamente rígida.

"La dinámica es sencilla: ustedes siguen rebuscando excusas para burlarse de mí, en este caso, que tengo una novia hermosa (creo que soy al primero que se le burlan por eso 😂) yo les doy lo que quieren mientras hago contenido con el que sigo lucrando, ustedes se ríen de mí, yo me rio de ustedes y todos ganamos 😂", escribió Yeferson Cossio.

Por supuesto, las críticas de internautas no faltaron: "Es cierto que la gente se la pasa comentando sobre esta chica porque es superbella. Pero, qué video tan innecesario. Nada caballeroso, solo veo un egocéntrico al 100000%", "Me da impresión lo tosco que es con la muchacha" y muchos más.



Por otro lado, Cintia, hermana de Yeferson Cossio, salió en defensa de su cuñada: "Si la gente conociera el coeficiente intelectual de esta nena quedaría 🤯🤯🤯 Está por terminar su carrera de ingeniería administrativa y es de las mejores. Ella es más que un físico, por favor, dejen de suponer de las vidas ajenas, tanto en lo bueno como en lo malo".

Publicidad

Y agregó: "No hagan daño a personas que no les ha hecho nada a ustedes solo porque es la nueva pareja de alguien. Esta muchachita no se ha metido con ninguno de ustedes".

Otras noticias: ¿Lina Tejeiro tendrá que retirarse los implantes de seno?

Lina Tejeiro, una de las actrices más queridas por los colombianos, reveló que eventualmente tendrá que retirarse los implantes mamarios, todo por los síntomas del síndrome de Asia que ha padecido anteriormente.

La actriz reapareció en redes sociales para compartir con sus fans, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, algunos detalles de su actual situación.



“Para los que no saben, voy a cumplir tres meses, el 12 de abril, de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Pero esta vez fue en la espalda y estoy drenando por la espalda. Me sigue saliendo agua de la espalda”, manifestó.

Publicidad

Debido a esto, la actriz señaló que aún debe usar faja y hacerse curaciones: “Sigo limitada, en muchos aspectos de mi vida, y eso me frustra emocionalmente”.

Por eso, a la pregunta de por qué estaba tan perdida, contestó: “Porque no me sentía bien, emocionalmente, estoy sanando. ¿Qué? Sí, el culo me está sanando todavía”.