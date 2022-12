Críticas del Ejército israelí no le quitan el sueño a Bar Refaeli

"Hay gente sobre la que me pregunto qué tal duerme por las noches. Yo duermo fenomenal", señaló al canal 2 de la televisión israelí sobre la polémica.

En una mezcla de hebreo e inglés, Refaeli sugirió que las críticas son inherentes a su condición de figura pública, aunque reconoció que le sorprendió que una aparición en una campaña de apoyo a su país generase tal reacción.

"No creí que algo así pudiera convertirse en algo tan grande (...) aunque podría ser peor", apuntó.

Preguntada sobre la visita a Israel y Palestina que inicia mañana el presidente estadounidense Barack Obama, Rafeeli abogó por que "empiece a involucrarse para que haya un proceso de paz" en Oriente Medio y por que presione al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hacia la mesa de negociaciones.

La modelo no fue directamente criticada por el Ejército, sino que las Fuerzas Armadas israelíes mandaron esta semana una carta de protesta oficial a la Cancillería en la que subrayan que incluirla en el anuncio enviaba un "mensaje equivocado".

El Ejército considera la decisión como un intento de "exonerar (a los que no acuden a filas) y ningunear a aquellas personas que eligen alistarse".

"En los últimos años, el Ejército israelí ha desarrollado una variedad de métodos para poner en valor el servicio militar y combatir a los insumisos, a fin de preservar su dimensión moral por la que el israelí es considerado el ejército del pueblo", reza la carta, desvelada por el canal.

El Ministerio de Exteriores debería haber tenido, por tanto, en cuenta "el mensaje negativo enviado a la sociedad israelí al incluir a Bar Refaeli, que no ha completado el servicio (militar) nacional, como representante de Israel en la campaña".

La Cancillería ha criticado a la portavocía de las Fuerzas Armadas por difundir a los medios la carta.

Hace varios años, el Ejército israelí lanzó una agresiva campaña contra celebridades israelíes que no habían servido en el Ejército.

Como resultado, numerosas alcaldías revisaron el pasado de artistas y cantantes que querían incluir en distintas celebraciones para comprobar si habían acudido a filas y se habían licenciado o las circunstancias del abandono de la mili.

En 2010 en una conferencia ante estudiantes en el Centro Interdisciplinario de Herzliya, el responsable de personal del Ejército israelí, general Avi Zamir, exhortó al boicoteo de los productos promocionados por famosos que no habían realizado el servicio militar.

La supermodelo también fue objeto de crítica las pasadas Navidades, en esa ocasión por parte de sectores ultraortodoxos judíos, al aparecer ligera de ropa y ataviada con un gorro de Santa Claus para promocionar su marca de ropa interior.

Los más radicales consideraron una abominación el hecho de que la israelí apareciera con el gorro rojiblanco de Papá Noel y sin símbolos de la festividad judía de Janucá, que se suele celebrar en diciembre.

