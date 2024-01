Critics Choice Awards: ganadores, curiosidades y un emotivo homenaje a Harrison Ford

Sigue la jornada de premiación en el mundo del entretenimiento. El pasado fin de semana se llevaron a cabo los Critics Choice Awards, unos premios en los que se reconoce a los mejores estrenos del cine y la televisión y que son entregados por la Asociación de la Elección de la Crítica Cinematográfica.



Para la edición número 29 de estos premios a la crítica del cine y la televisión participaron alrededor de 250 votantes que definieron a los grandes ganadores de la noche en el Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, California.

Los más nominados de la noche en cuanto a programas de televisión fueron Succession y The Morning Show, con seis postulaciones cada uno. Mientras que en el cine la película de Barbie tenía 18.

Los resultados dejaron a Oppenheimer como la cinta más ganadora de la noche, con 8 estatuillas. Entre ellas la de mejor director para Christopher Nolan, quien agradeció a los autores de la biografía de la bomba atómica. También las de mejor película, banda sonora, efectos especiales, edición, fotografía y elenco.

El premio a mejor actor de reparto fue para Robert Downey Jr. por Oppenheimer. El actor recibió la estatuilla con un mensaje directo a la crítica que había calificado su trabajo como "descuidado, desordenado, perezoso, desperdicio de talento".

Por su parte, Barbie solo se llevó seis de los 18 premios a los que estaba nominada: mejor comedia, peluquería y maquillaje, mejor canción, vestuario, producción y guion original.

El momento más emotivo lo protagonizó Harrison Ford, el actor de 81 años que recibió un homenaje por sus más de 50 años de trayectoria.

"Estoy muy feliz de ver en qué se está convirtiendo nuestro negocio y ver a todas las personas talentosas que obtienen oportunidades que antes no tendrían", dijo Ford.

Estos fueron todos los ganadores de los Critics Choice Awards:

En televisión:

Mejor serie de drama: Succession (HBO Max)

Mejor actor en serie de drama: Kieran Culkin – Succession (HBO Max)

Mejor actriz en serie de drama: Sarah Snook – Succession (HBO Max)

Mejor actor de reparto en serie de drama: Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en serie de drama: Elizabeth Debicki – The Crown (Netflix)

Mejor serie de comedia: The Bear (FX)

Mejor actor en serie de comedia: Jeremy Allen White – The Bear (FX)

Mejor actriz en serie de comedia: Ayo Edebiri – The Bear (FX)

Mejor actor de reparto en serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach – The Bear (FX)

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Meryl Streep – Only Murders in the Building (Hulu)

Mejor serie limitada: Beef (Netflix)

Mejor película hecha para la TV: Quiz Lady (Hulu)

Mejor actor en una serie limitada o película para TV: Steven Yeun – Beef (Netflix)

Mejor actriz para una serie limitada o película de TV: Ali Wong – Beef (Netflix)

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película de TV: Jonathan Bailey – Fellow Travelers (Showtime)

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de TV: Maria Bello – Beef (Netflix)

Mejor serie en lengua extranjera: Lupin (Netflix)

Mejor serie animada: Scott Pilgrim Takes Off (Netflix)

Mejor talk show: Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)

Mejor especial de comedia: John Mulaney: Baby J (Netflix)

En cine:

Mejor Película: Oppenheimer

Mejor Actor: Paul Giamatti – The Holdovers

Mejor Actriz: Emma Stone – Poor Things

Mejor Actor de Reparto: Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor Actor Joven: Dominic Sessa – The Holdovers

Mejor Cast: Oppenheimer

Mejor Director: Christopher Nolan – Oppenheimer

Mejor Guion Adaptado: Cord Jefferson – American Fiction

Mejor Guion Original: Greta Gerwig & Noah Baumbach – Barbie

Mejor Fotografía: Hoyte van Hoytema – Oppenheimer

Mejor Diseño de Producción: Sarah Greenwood, Katie Spencer – Barbie

Mejor Edición: Jennifer Lame – Oppenheimer

Mejor Diseño de Vestuario: Jacqueline Durran – Barbie

Mejor Peinado y Maquillaje: Barbie

Mejores Efectos Visuales: Oppenheimer

Mejor película de comedia: Barbie

Mejor Película Animada: Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor película de Habla No Inglesa: Anatomy of a Fall

Mejor Canción: I’m Just Ken – Barbie