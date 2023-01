¿Cuál es cuál? ‘Muñeca de la Mafia’ se tomó foto con su hija y confundió a miles

“Parecen hermanitas”, fue uno de los comentarios que dejó un seguidor de la joven y bella actriz en su red social.

Alejandra Sandoval, actriz nacida en Cali, sorprendió a sus seguidores en su cuenta de Instagram tras publicar una foto con su hija, Valeria Sandoval.

En el registro fotográfico se puede apreciar a estas dos bellas mujeres, disfrutando de un soleado día en la playa.

Uno de los aspectos que más sorprendió a los seguidores de Alejandra, fue el increíble parecido físico que tiene con su hija.

Y fueron precisamente ellos, sus más de 680 mil seguidores, quienes hicieron énfasis en el parecido entre este par de talentosas mujeres.



@Yanirechicin01 comentó: “Que hermosa fotografía. Madre e hija bellísimas, idénticas ambas”. Por su parte, @Alexbolivar90 replicó: “Igualitas. Hermosas. Bendiciones”. Asimismo, @Gabrielazamoramx dijo: “Parecen hermanitas”.

En ese hilo, otro de los aspectos que enterneció a los seguidores de las dos mujeres, fue el inspirador mensaje que acompañó el registro fotográfico.

“Estar a tu lado me recuerda la grandeza de la paciencia y de la fe. Me haces fuerte y me recuerdas de lo que estoy hecha, somos guerreras y mujeres que aman sin temor, lo que es la verdadera valentía. Mamá e hija”.

Cabe resaltar que la actriz de 39 años fue una de las protagonistas de la primera temporada de Las Muñecas de la Mafia, exitosa serie de Caracol Televisión.

Con esta fotografía y el reconfortante mensaje, Alejandra Sandoval evidenció la buena relación que tiene con su talentosa y bella hija Valeria.