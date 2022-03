¿Cuál es la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith?

Fue evidente la molestia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, cuando el humorista Chris Rock se refirió a su alopecia. Rock sugirió que Jada debería estar en una secuela de la cinta 'G.I. Jane' de 1997, protagonizada por Demi Moore, en la que la actriz sale con la cabeza rapada. El disgusto fue tal de la pareja que Will Smith reaccionó golpeando al humorista en plena ceremonia de los Premios Óscar.

Luego del bochornoso episodio, Will Smith subió al escenario para recibir el galardón a mejor actor por su papel en la cinta ‘Rey Richard: una familia ganadora’. Durante su discurso ofreció una disculpa por lo sucedido.

Publicidad

¿Cuál es la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith?

Lo que muchos no conocían es que la actriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, no luce su cabeza rapada por moda, sino por una enfermedad que padece y que es más común de lo que se cree.

“Esta alopecia y yo vamos a ser amigas… ¡y punto!”, expresó en un video publicado en diciembre de 2021.

Publicidad

Desde 2018, la actriz reveló sus problemas de pérdida de cabello por un trastorno autoinmune que ataca los folículos pilosos, según la revista Vanity Fair.

“Fue aterrador cuando empezó. Un día estaba en la ducha y de repente me vi con un puñado de pelo en las manos y pensé: ‘Dios mío, ¿me estoy quedando calva?’”, dijo durante un episodio de su programa ‘Red Table Talk’.

Publicidad

La enfermedad que padece Jada se denomina alopecia areata y por lo general afecta la cabeza y la cara, aunque se puede perder el pelo en cualquier parte del cuerpo.

“Hay tres tipos principales de alopecia areata. En el tipo más frecuente, la caída de pelo ocurre en uno o más parches del tamaño de una moneda en el cuero cabelludo u otras partes del cuerpo”, señala el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de EE. UU.

Publicidad

Muchos coinciden en que la reacción de Will Smith fue desproporcionada, teniendo en cuenta el escenario en el que se registraron los hechos, pero también de abrió el debate sobre el humor basado en comentarios que se burlan del aspecto físico de otras personas.