Cuatro horas duró la cirugía de Daniella Álvarez: amigos y admiradores hicieron un rosario por su salud

“Tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener la opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta, nadar y todas las cosas que me gustan”, aseguró Daniella Álvarez sobre el procedimiento médico.

Tras cuatro horas de cirugía en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, los familiares de la modelo y empresaria confirmaron que la operación fue exitosa y su estado de salud es estable.

A sus 32 años, la barranquillera tendrá el reto de rehacer su vida. Pero, con la fuerza que ha demostrado, seguro lo logrará.

Daniella Álvarez fue señorita Colombia en 2011 y además estuvo como presentadora en 2019 del reality del Canal Caracol ‘Desafío Súper Regiones’.