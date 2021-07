Cuestionan a J Balvin por no publicar en redes sobre su pareja e hijo y así respondió

Aunque J Balvin y Valentina Ferrer están que no se cambian por nadie tras la llegada a la familia de su hijo Rio, recientemente el cantante colombiano recibió un comentario que no fue de su agrado.

El artista se ha caracterizado por ser discreto en cuanto a su vida privada, sin embargo, fue quien anunció el nacimiento de su hijo a través de Twitter y luego la modelo argentina publicó la primera foto del bebé.

Puede ver: Valentina Ferrer enseña su abdomen tras una semana de dar a luz a Rio

Sin embargo, J Balvin no ha realizado más publicaciones al respecto, por lo que una fan le escribió: “¿Por qué no subes nada de Rio o de su mamá?”, a lo que el cantante respondió: “porque es mi vida privada, no pública”.

Tal parecer que a J Balvin no le gustó mucho el aparente reclamo y prefiere mantener en reserva sus asuntos familiares.