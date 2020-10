Cuestionan a Luisa Fernanda W por hacer ejercicios con pesas en su estado de gestación

View this post on Instagram

Estar activa en mi embarazo me ha servido mucho para sentirme muy bien, tanto con mi salud física como mental, claro esta todos los ejercicios que hago son bajo supervisión médica. ESTE video NO ES INFORMATIVO, AQUÍ SOLO LES ESTOY MOSTRANDO LO QUE ESTA PERMITIDO PARA MI. todos los cuerpos son diferentes así que siempre CONSULTA CON UN PROFESIONAL. ♥️