“Cuídate, ámate, acéptate como eres”: Thalía se muestra sin maquillaje en las redes sociales

La artista mexicana demuestra que no necesita muchos productos en el rostro para lucir radiante.

La protagonista de ‘María la del Barrio’ fue blanco de críticas por una fotografía que publicó en su Instagram. A decir verdad, la imagen no tiene nada de malo.

Sin embargo, varios seguidores – sobre todo mujeres- le ‘recomendaron’ no utilizar tanto maquillaje y se centraron en sus cejas.



Días después, como si se tratara de una respuesta a los comentarios negativos, publicó otra foto. Esta vez no tenía ni una gota de maquillaje y posó igual de sonriente.

“Cuídate, ámate, acéptate como eres, apóyate y sonríe desde adentro y verás cómo cambia el mundo a tu alrededor”, escribió en la publicación la mexicana de 46 años.



La sección de los comentarios se llenó de elogios: “te ves divina”, “te ves mejor sin maquillaje”, “el mejor look sin duda alguna” y con palabras positivas la felicitaron por demostrar su belleza natural.