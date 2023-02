Culpan a Leslie Shaw de posible separación entre Thalía y Tommy Mottola: ella responde

Thalía y Tommy Mottola se habrían separado, según medios mexicanos, y el motivo de la ruptura tendría nombre propio, pues han señalado a la cantante peruana Leslie Shaw como el motivo de la discordia entre la pareja.

La artista, de 33 años, decidió pronunciarse y lo hizo en el programa de YouTube Magaly TV La Firme para aclarar la información del periodista Ernesto Buitrón de que Tommy Mottola le habría sido infiel a Thalía con ella, según People.

“Nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto y yo he ido a varios eventos de la disquera”, aseguró la cantante.

Leslie también se refirió a la grabación del video ‘Soy Soltera’ con Thalía en 2020.

“El día del videoclip, ella tiene un equipo de gente grande, la mayoría eran chicas, su maquilladora, su peinador, su stylist, estaba una señora también con la que conversamos, nos matamos de la risa… Él en ningún momento fue ni nada”, manifestó.

Además, Leslie Shaw está comprometida desde el año 2022 con el cantante de reguetón El Prefe.

"A ella obviamente que la respeto, no es cualquiera, es Thalía", dijo Leslie sobre la mexicana.

En cuanto a los rumores de que la relación entre Thalía y Tommy Mottola habría llegado a su fin expresó que “todos los matrimonios tienen sus crisis, imagínate, nada es perfecto”.

Thalía y Tommy Mottola llevan 22 años de matrimonio y tienen dos hijos: Sabrina y Matthew. Otros indicios de una posible separación es que no comparten contenido juntos en redes sociales desde finales de 2022, señaló Telemundo.

Fue el pasado 2 de diciembre que precisamente cada uno hizo publicaciones con relación a su aniversario de bodas.

El mismo medio indicó que, aparentemente, Thalía está viviendo en su residencia de Los Hamptons, mientras que Tommy se habría mudado a su exclusivo departamento de Nueva York.